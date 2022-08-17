طالبة الطيران سُجي صلاح الدين تجتاز الطيران المُنفرد





نجحت طالبة الطيران بأكاديمية هاي لفل بالخرطوم “سجى صلاح الدين” من إجتياز على مرحلة الطيران المنفرد الأول “first solo flight”، لرخصة الطيران الخاص PPL.

وحصدت طالبة الطيران الشابة إشادة زملائها في تدريب الطيران واساتذتها لتميُزها واجادتها.

والجدير بالذكر أن مجال دراسة قيادة الطائرات في السودان ظل يجذب في السنوات الأخيرة عدد مُقدر من الشابات، وقبل أيام سجلت طالبة الطيران آية عبدالعزيز رقم قياسي في الطيران المنفرد، وفي ذات الأكاديمية اجادت الكابتن مروة خالد معروف.

وتُعتبر الكابتن حاجة عثمان من المُلهمات للشابات في هذا المجال بالسودان.

الخرطوم :طيران بلدنا