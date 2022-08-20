مطار الخرطوم الدولي.. رحلات الوصول والمغادرة ليوم الأحد 21 أغسطس





مطار الخرطوم الدولي

الأحد ٢١ أغسطس 2022

١.٠٠ بدر من القاهرة

١.١٥ الكينية من نيروبي

٢.١٥ الإثيوبية من أديس

٢.١٥ المصرية من القاهرة

٢.١٥ العربية من أبو ظبي

٢.٤٥ السعودية من جدة

٣.٣٠ بدر من مسقط

٣.٣٠ تاركو من القاهرة

٥.٠٠ بدر من الدوحة

٥.٤٠ فلاي ناس من الرياض

٦.٠٠ طيران أديل من جدة

٦.٤٥ فلاي ناس من الرياض

٨.١٠ السعودية من الرياض

٨.٢٠ بدر من دبي

٩.١٠ تاركو من جدة

٩.١٠ تاركو من الرياض

١٠.٠٥ السعودية من جدة

١٠.٣٠ بدر من كسلا

١١.٣٠ تاركو من الشارقة

١١.٥٠ طيران أديل من الرياض

١٢.٠٠ تاركو من الجنينة

١٢.٠٠ بدر من الجنينة

١٢.١٥ الإثيوبية من أديس

١٢.٢٥ فلاي ناس من جدة

١٣.٠٠ بدر من جدة

١٣.١٠ فلاي ناس من جدة

١٣.٣٠ تاركو من نيالا

١٤.٥٥ العربية من الشارقة

١٥.٣٠ بدر من القاهرة

١٦.٣٠ بدر من الفاشر

١٦.٣٠ بدر من الدمازين

١٦.٣٠ الإماراتية من دبي

١٨.٣٠ بدر من أديس

١٨.٣٠ المصرية من القاهرة

١٨.٣٠ بدر من أبو ظبي

١٩.٠٠ تاركو من بورتسودان

١٩.٠٠ تاركو من جدة

٢٠.٠٠ بدر من جدة

٢٠.٣٠ بدر من بورتسودان

٢١.١٥ العربية من القاهرة

٢٢.٠٠ بدر من دمشق

٢٢.٠٥ فلاي دبي من دبي

٢٢.٢٥ القطرية من الدوحة

٢٢.٣٠ الإثيوبية من أديس

٢٣.٤٥ العربية من الشارقة

٢٣.٤٥ التركية من اسطنبول

الرحلات المغادرة

١٢.٣٠ العربية إلى الشارقة

١٢.٣٠ التركية إلى اسطنبول

١٢.٥٠ القطرية إلى الدوحة

٢.٠٠ تاركو إلى الشارقة

٢.١٥ الكينية إلى نيروبي

٣.٠٠ العربية إلى أبو ظبي

٣.١٥ المصرية إلى القاهرة

٣.٣٠ الإثيوبية إلى أديس

٤.٠٠ تاركو إلى الرياض

٤.١٥ السعودية إلى جدة

٥.١٠ تاركو إلى جدة

٦.٣٠ فلاي ناس إلى الرياض

٧.٠٠ طيران أديل إلى جدة

٧.٠٠ تاركو إلى الجنينة

٧.٠٠ بدر إلى الجنينة

٧.٣٥ فلاي ناس إلى الرياض

٩.٠٠ بدر إلى القاهرة

٩.٠٠ بدر إلى أبو ظبي

٩.٠٠ بدر إلى جدة

٩.٣٠ تاركو إلى نيالا

٩.٤٠ السعودية إلى الرياض

١١.٣٥ السعودية إلى جدة

١٢.٤٥ طيران أديل إلى الرياض

١.٠٠ بدر إلى الفاشر

١.١٥ فلاي ناس إلى جدة

٢.٠٠ بدر إلى الدمازين

٢.٠٠ فلاي ناس إلى جدة

٢.٣٠ بدر إلى أديس

٣.٠٠ بدر إلى دمشق

٣.٠٠ تاركو إلى جدة

٣.٤٠ العربية إلى الشارقة

٤.٠٠ بدر إلى جدة

٤.٠٠ تاركو إلى بورتسودان

٤.٥٥ الإثيوبية إلى أديس

٥.٠٠ بدر إلى اسطنبول

٥.٣٠ بدر إلى بورتسودان

٦.٠٥ الإماراتية إلى دبي

٦.٣٠ بدر إلى القاهرة

٧.٣٠ المصرية إلى القاهرة

٧.٤٠ تاركو إلى الدمام

٨.٣٠ تاركو إلى دبي

٩.١٠ بدر إلى دبي

٩.٣٠ تاركو إلى القاهرة

٩.٥٥ العربية إلى القاهرة

١١.٠٥ فلاي دبي إلى دبي

١١.٣٠ الإثيوبية إلى أديس

١٢.٣٠ العربية إلى الشارقة

١٢.٣٥ التركية إلى اسطنبول

١٢.٥٠ القطرية إلى الدوحة

١.١٠ السلام إلى مسقط

٣.٠٠ العربية إلى أبو ظبي

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