الإعلامية “إسراء عادل” تتقدم ببلاغ لدى جرائم المعلوماتية ضد صفحة على فيسبوك





تقدمت الإعلامية السودانية “إسراء عادل” ببلاغ لدى نيابة جرائم المعلوماتية، بإشانة السمعة، ضد صفحة شبكة السودان الاخبارية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفق ما نقلت كوش نيوز.

وكتبت” إسراء” على صفحتها: لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبي الله ونعم الوكيل، تقدمت ببلاغ رسمي ضد هذه الصفحة وكل من من أساء أو قام بمشاركة هذا الخبر الكاذب.

وأضافت: دعواتكم أيها الأصدقاء بالصحة والعافية والتوفيق وربنا يلطف بأهلنا في كل المناطق المتضررة بالسيول اللهم رحمتك ولطفك.

وكانت صفحة شبكة السودان الاخبارية قد نشرت خبراً مفبركا عن تعاقد الإعلامية السودانية إسراء عادل مع قناة إسرائيلية، تذاع برامجها باللغة العربية.

الخرطوم: (كوش نيوز)