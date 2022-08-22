عودة غطاس الى داره عاريا.. رغم انقاذه غريق بالسودان





#عودة غطاس الى داره عاريا..

رغم انقاذه غريق بام روابة..!!

#ام روابة : محمد احمد الدويخ

الاستعانة بالبحرية كوستي..

وعمدة ام روابة يتبنى تكوين شعبة الغطاسين

#عاد الغطاس الماهر / النمير عبدالحميد (47) سنة الى داره عاريا في حادثة أشبه بالمسرحية بعد فقدان ملابسه وجزمته بعد رحلة بحث عن شاب غريق بام روابة بمحطة الكبري الثاني جنوب المدينة رغم انقاذه شاب آخر كان يرافق اا

الغريق صباح الأحد 21 /8 /2022.م

#حيث فجع الغطاس/ النمير عبدالحميد مرتان اولا عند فقدان ملابسه و غرق جاره بالحي الشاب / مليك كاربينو (17) سنة وذلك مساهمته في انقاذ آخر شاب آخر من الغرق المؤكد يدعى الفاتح (17) سنة كان برفقة الغريق.

وقال المواطن معتصم خيرالله محمد الذي رافق الغطاس الى داره عبر عربته الخاصة :

إن الحادثة تُعد غير مسبوقة في مجتمع ام روابة ووصفها الغريبة خاصة ان نفس المكان شهد حادثة غرق الطالب مصطفى الحسين دفع الله (17) سنة قبل اربعة ايام ولم تحدث اي بلاغات بالخصوص خلال كل تلك الفترة .. غير انه برر ذلك لاعتبارات منها عدة منها ان الغطاس ربما تاه عن مكان ملابسه.. وأكد معتصم ان الايام قد تكشف الحقيقة او تكذب ذلك الاتهام المجهول..

#في السياق كشفت وحدة الدفاع المدني بمحلية ام روابة عن تنسيق رسمي بينها والقوات البحرية كوستي باحضار فريق انقاذ متكامل لانتشال جثامين اثنين الغرقى الشباب احدهم بلغ يومه الرابع وذلك لعمق المياه وعدم الخبرة الكافية للغطاسين المتطوعين من ابناء ام روابة والذين لا يملكون ادني مقومات الانقاذ النهري .

#وقال الملازم اول شرطة محمد كباشي محمد مدير وحدة الدفاع المدني بمحلية ام روابة :

إن الحادثة تهدد بالخطر خاصة بعد وقوع حادثة غرق شاب آخر صباح الاحد 21 / 8 / 2022.م يدعى / مليك كاربينو (17) سنة قبل العثور على الغريق الاول قبل اربعة ايام.



#فيما أكد العمدة على احمد جادالله عمدة مدينة ام وروابة اطلاق ورعاية مبادرة تكوين شُعبة للغطاسين بام روابة واعتمادها رسميا لدى الجهات ذات الصلة خاصة ان المدينة تضم اكثر من (200) غطاسا من الشباب المتطوعين غير معتمدين كانوا ويتعاملون في السابق بالطريقة التقليدية التي تعرضهم للخطر والمساءلة القانونية احيانا..

#الجدير بالذكر أن غريق ام روابة مصطفى الحسين دفع الله (17) سنة الطالب بالصف الثاني ثانوي لم يتم العثور على جثمانه لليوم الرابع وما زالت اسرته وعدد كبير من اهالي ام روابة يرابطون بمكان الحادثة بالكبري الثاني جنوب ام روابة..

#فيما طالب عدد من الاهالي بام روابة السلطات التنفيذية بسن قوانين تمنع تواجد المواطنين ومنع صيد الاسماك العشوائي بالمجاري والخيران ووضع ضوابط قانونية صارمة و مشددة تحد من تلك الكوارث وحالات الغرق المتكررة والتي ظلت تهدد مجتمع المدينة خلال موسم الخريف.

#ام روابة : محمد احمد الدويخ