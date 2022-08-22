مارسيليا يتجاهل رغبة جماهيره بشأن رونالدو





كشفت تقارير فرنسية، موقف مارسيليا من التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، في ظل رغبته بالرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي خلال الفترة الحالية.

وبحسب شبكة “RMC” الفرنسية، فإن إدارة مارسيليا لا تنوي التعاقد مع رونالدو، رغم كل الشائعات المثارة بشأن وجود تواصل مع وكيل أعماله خورخي مينديز.

وأشارت الشبكة إلى أن مسؤولي مارسيليا لم يهتموا من الأساس بحملات جماهير النادي التي تطالب بالتعاقد مع كريستيانو، استغلالا لرغبته في الرحيل عن اليونايتد والانضمام لفريق ينافس بدوري أبطال أوروبا.

وكان نادي بروسيا دورتموند نفى أيضاً ما تردد حول وجود مفاوضات مع رونالدو، مشيراً إلى أن اللاعب البرتغالي ليس ضمن اهتماماته من الأساس.

دبي – سارة عبدالباقي

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