بيان للثروة الحيوانية حول المشاركة بمشاريع برنامج تسويق الثروة الحيوانية





أوضحت وزارة الثروة الحيوانية أن الإعلان الذي تم نشره بصحيفة السوداني بتاريخ 18 أغسطس 2022 والخاص بدعوة لإبداء الرغبة بالمشاركة في مشاريع برنامج تسويق الثروة الحيوانية والقدرة على الصمود في السودان بأنه لم يتم عرضه على إدارة التخطيط واقتصاديات الثروة الحيوانية بالوزارة وليس للإدارة أي علم به إلا بعد نشره بالصحيفة.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن إدارة التخطيط وإقتصاديات الثروة الحيوانية هي الجهة الفنية الوحيدة المعنية بطرح العطاءات في مجال مشروعات الثروة الحيوانية وليس هنالك مفوض ينوب عنها فيما يخص المشروعات الإستراتيجية الخاضعة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.

وكالة سونا