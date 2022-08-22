إعلان “عقوبة مغلظة” على إداري بالمنتخب السوداني





بعد اجتماعٍ عقد بمكاتب اتحاد كرة القدم السوداني.

أصدرت لجنة الانضباط المنتخبة بالاتحاد السوداني لكرة القدم، الأحد، “عقوبة مغلظة”، على المدير الإداري لنادي حي الوادي نيالا وإداري المنتخب الأولمبي عبد الله صالح الشهير بـ”ججا”، قضت بإيقافه لمدّة 6 أشهر عن ممارسة أيّ نشاطٍ رياضيّ متعلّق بكرة القدم.

والأثنين، التأمت لجنة الانضباط اجتماعها برئاسة مهدي البحر ونظرت في القضايا المقدمة على طاولتها.

وقرّرت اللجنة إيقاف لاعب النضال النهود حافظ محمد حسين محمد لمدة ثلاثة أشهر عن ممارسة أيّ نشاط رياضي متعلق بكرة القدم، ولفتت نظر الحكم وليد الطيب البزعي.

وأمنّت اللجنة على إخطار نادي المريخ بورتسودان بسداد مبلغ 4 ألف دولار للمحترف إسلام سالم في مدّة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار.

وقرّرت اللجنة إعادة استدعاء كلّ من عمار عباس حلوف والصادق شيخ الناير ويحي سليمان الناير وحسين محمد حسن السيد (أبوقبة) وجددت إستدعاؤهم لجلسة حدّد لها الخامس من سبتمبر المقبل.

وأوقفت اللجنة كلٍ من محمد إبراهيم حسن وعثمان علي عثمان وعصام الدين حسن عثمان وعبد الرحيم عبد الغفور أوشي من إتحاد وادي حلفا السابق لمدة عامان من ممارسة أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم.

وشطبت اللجنة الدعوى في مواجهة الإتحاد المحلي لكرة القدم الباوقة، بجانب الدعوى في مواجهة رئيس الإتحاد المحلي لكرة القدم السوكي عثمان أحمد عثمان، وشكوى نادي النهضة ربك ضد المدرب حسن الغالي.

وقرّرت الانضباط شطب الشكوى المقدمة من نادي النهر رفاعة ضد رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم رفاعة، وشطب الشكوى المقدمة من نادي الشعلة رفاعة ضد مجلس إدارة الإتحاد المحلي لكرة القدم رفاعة.

باج نيوز