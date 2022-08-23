شاهد بالفيديو: الفنان بله ود الأشبه يتصدر التريند بالميديا بعد ظهوره فى حفل بورتسودان وسط حراسة عسكرية مشددة وبودى قارد





تصدر المطرب بله ود الأشبه التريند بمنصات التواصل الاجتماعي وذلك عقب ظهوره المثير للجدل فى الحفل الذى أحياءه ببورتسودان.



وبحسب ماشاهدت محررة(كوش نيوز ) فقد كان يتغنى المطرب الشاب بلة ود الأشبه فى الحفل وسط حراسه عسكريه مشدده من الجيش والشرطة بجانب وجود البودى قارد الذى كان يرافقه طيلة الحفل .

رواد مواقع التواصل أبدو الإعجاب بالفنان ومايقدمه من أغنيات تحمل الكثير من المعانى الجميلة كما ذكرو إنه أصبح المحبوب لدى البعض من الأشخاص وحقق قاعده جماهيريه عريضه من خلال فنه .

فيما قال البعض الآخر ربما يكون الحرس يتبع إلى أصحاب الحفل أتى من أجل تنظيم الحفل وظهر رفقه ود الأشبه في المسرح.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز )