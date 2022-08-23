عبدو أحمد الوداعة.. الأمانة تتجسد في مطار الخرطوم.. حكاية اعادة سلسل ذهب بقيمة 3 مليون جنيه





“عبدو أحمد الوداعه محمد” الملقب ب(ابوقنايه) نشأ وترعرع في ولاية الجزيرة، درس بجامعة النيلين تخصص خدمة أجتماعية.

ولأن الطيران حلم كان يراوده من الصغر التحق بشركه تاركو، مشهور وسط زملائه بالأمانة وطيب الخصِال لذا فإنه محبوب وسطهم.

ظل يُجسد الأمانة في أجمل صورها وأكثر من حادثة أكدت أنه يرتكز على قيّم وأخلاق، فقد عثر قبل شهرين علي سلسل ذهب تفوق قيمتة الثلاث مليار جنيه سوداني بالقرب من سلم الطائره التي كان ضمن طاقمها من الخرطوم الي انجمينا، ولم تحدثه نفسه بالسوء لأنها عامرة بالإيمان والأمانة، فكان أن أعطاه الي مُشرفة الضيافة بالرحلة والتي بدورها سلمته الي صاحبته في الطائرة ويومها حصد ثناء وإعجاب الرُكاب.

ويؤكد أن الامانة والاخلاص في العمل ديدن موظفي شركة تاركو ويتقدم برسالة الي زملاءه بضرورة الإخلاص في العمل وتطبيق شعار (سلامة وابتسامة ) ، وذكر أنهم في تاركو أسرة واحدة.

الخرطوم:مصطفي ساردية

طيران بلدنا