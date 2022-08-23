شاهد الفيديو الأكثر مشاهدة وتفاعل.. عريس سوداني يرفض جلد أخيه الأكبر في يوم فرحه ويحتضنه ويبكي دون توقف





حقق مقطع فيديو لعريس سوداني أرقام قياسية في المشاهدة والتداول والتفاعل بعد ساعات من عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن المقطع الذي حقق شهرة واسعة عريس سوداني فشل في إكمال إحدى العادات السودانية التي تجرى في يوم الزواج.

حيث لم يستطيع العريس جلد شقيقه الأكبر كما هي العادة في الأفراح السودانية حينما يقوم العريس بجلد أخوانه وأصدقائه كنوع من الفراسة.

وفي ظل ترقب جميع الموجودين وبعد أن خلع الأخ الأكبر “الجلابية” في انتظار جلدات السوط من شقيقه العريس الذي كان يحمله, قام العريس برمي السوط وعانق شقيقه واحتضنه وذرف الدموع وظل يبكي دون توقف في موقف مؤثر للغاية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين