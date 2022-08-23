المُسابقات تُفاجئ القِمّة بكأس السودان وتُهدِّد معسكر المريخ





أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، برمجة المباريات المُتبقية من نسخة الموسم الماضي لمسابقة كأس السودان.

وبحسب البرنامج الذي أعلنه المكتب الإعلامي لاتحاد الكرة ورصدته (الصيحة)، فإنّ المريخ سيواجه الأهلي الخرطوم بملعب جبل أولياء في الرابع من سبتمبر المقبل في الدور ربع النهائي.. وحال تأهُّله لنصف النهائي يلتقي في السادس من سبتمبر المُتأهِّل من مباراة توتي والخرطوم الوطني.

بينما يلعب الهلال أمام مينارتي حلفا الجديدة يوم الرابع من سبتمبر بملعبه بالجوهرة الزرقاء وحال فوزه يتأهل مُباشرةً للمباراة النهائية التي لم يتم تحديد تاريخ لها.

وينتظر أن تربك البرمجة المُعلنة من قِبل الاتحاد السوداني، حسابات المريخ الذي يرتِّب لإقامة معسكر خارجي بإثيوبيا، على أن يُغادر منه مُباشرةً إلى جيبوتي لأداء مباراة الذهاب في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا أمام أرتا سولار قبل العودة لأداء مباراة الإياب بملعب بحر دار بإثيوبيا.

صحيفة الصيحة