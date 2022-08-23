ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجات الدواجن





أجرت (المصادر) استطلاعاً في السوق العربي عن أسعار اللحوم البيضاء والحمراء، حيث أوضح الاستطلاع أن هناك ارتفاع في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء ومنتجات الدواجن.

وأكد أحد تجار الدواجن أن هنالك ارتفاع عالٍ في أسعار اللحوم البيضاء، ووصل سعر طبق البيض (2500) جنيه، والفراخ سعر الكيلو مابين (1700) إلى (1800) جنيه، والفراخ المقطوع سعره (1700) جنيه، وسعر البيرقر (3200) جنيه، بواقع عشرين قطعة وكيلو السجوك (5800) جنيه، وسعر كيلو الهوت دوق (4000) جنيه، وسعر كليو الكفتة (5800) جنيه، وكليو الأجنحة (1500) جنيه، وكيلو القوانص (1500) جنيه، وكيلو الأفخاذ (1800) جنيه، وسعر كيلو السمك (5000) ألف جنيه، وكليو الكبدة (1500) جنيه.

وقال أحد تجار اللحوم الحمراء لـ (الصيحة): إن اللحوم الحمراء –أيضاً- شهدت ارتفاعاً وبلغ سعر كيلو الضان (4000) ألف جنيه، وكيلو البقر (2800) وكيلو اللحمة المفرومة (4000) ألف جنيه.

الخرطوم: آرام كمال

صحيفة الصيحة