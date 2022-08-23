جحا شدّد على الانضباط الأولمبي يطلق صافرة الإعداد تحت إشراف الديبة لمُواجهة بنين





اكتملت كافة الترتيبات من جانب لجنة المنتخبات الوطنية برئاسة أسامة عطا المنان، ونائبه سيف الدين الطيب وبقية أعضاء اللجنة، لبدء إعداد المنتخب الأولمبي عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء 23 أغسطس 2022م بإستاد الخرطوم، وذلك استعداداً لخوض التصفيات المُؤهِّلة للنهائيات الأفريقية في المغرب 2023م، والتي سيكون انطلاق مشوار منتخبنا الأولمبي فيها بمواجهة بنين، ووضعت القرعة المُتأهِّل من ساحل العاج والنيجر في مساره.. ويقود الكابتن محمد محيي الديبة الدفة الفنية لمنتخب U23، والذي عمل على فترات سابقة من أجل تكوين الكلية الحالية والتي تشمل 37 لاعبا.

عبد الله صالح (جحا) إداري المنتخب الأولمبي، شدّد على فرض سياسة الانضباط، مبيناً أن المرحلة القادمة ستشهد عملاً متواصلاً في أروقة المنتخب الأولمبي.

صحيفة الصيحة