تطورات.. حازم يعلق اجتماعات تسيير المريخ ويستدل بـ(السوباط)





يكتنف الغموض مصير اجتماعات لجنة تسيير المريخ وذلك في أعقاب الخطوة التي أقدم عليها رئيس النادي، حازم مصطفى الذي اتخذ قراراً مفاجئاً بتعليق انعقاد اجتماعات اللجنة، وذلك الى حين معرفة مصادر “تسريب” الأخبار لمحرر (السوداني) على حد زعمه.

وعلمت “السوداني” ان قرار رئيس النادي، لم تتم مشاورة أعضاء اللجنة به الذين حضر بعضهم للمكتب التنفيذي نهار “السبت” الماضي لأجل حضور الاجتماع، بيد ان المفاجأة كانت في عدم التحضير لانعقاد الجلسة بناءً على قرار رئيس النادي الذي ابدى غضباً كبيراً لتسريب مداولات اللجنة وطالب بمعرفة مصادر التسريب قبل انعقاد الجلسة الثانية للتسيير.

يأتي ذلك في وقت اكدت فيه مصادر داخل اللجنة بان قرار تعليق الجلسات من شأنه ان يعطل من قيام اللجنة بالتكاليف الخاصة بها لا سيما تلك المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد والتي تعد من أهم التكاليف في القرار الصادر مسبقاً من لجنة الانتخابات.

وبالرغم من تعيين لجنة التسيير في 26 يوليو الماضي، الا انه وحتى اللحظة لم يتم الشروع في إجراءات انعقاد الجمعية العمومية والتي تتضارب الأنباء بشأن قيامها في الوقت المحدد.

وابلغ مصدر موثوق بلجنة التسيير “السوداني” بقوله ان رئيس النادي حازم مصطفى، سبق وان تحدث مع اعضاء اللجنة بشان تمديد اجل اللجنة في حالة عدم انعقاد الجمعية العمومية في موعدها ومضي ابعد من ذلك بالاستدلال برئيس نادي الهلال هشام السوباط، حيث ذكر بان الاخير جلس في منصبه لاكثر من عام بالتعيين وهو ما وصفه بعض اعضاء اللجنة لــ(السوداني) بانه مؤشر واضح من رئيس النادي لرغبته في تمديد اجل اللجنة وعدم انعقاد الجمعية العمومية على الاقل في الوقت الراهن.

وفي سياق استجلاء الحقيقة، تمكنت (السوداني) من الوصول الى الناطق الرسمي باسم لجنة الانتخابات بنادي المريخ الذي رد على بعض تساؤلات الصحيفة بشأن مصير انعقاد الجمعية العمومية من عدمها في ظل غموض الاجراءات الذي يكتنف الموقف الاداري بالنادي، وقال الاستاذ حاتم الليلي لــ(السوداني) بانه لابد من قيام الجمعية العمومية وانتخاب مجلس ادارة للنادي حسب التكليف، واضاف في سياق افاداته بشأن القيد الزمني الخاص بإجراءات الانتخابات القادمة بانه حتى الان يمكن قيام جمعية عمومية.

واوضح الناطق الرسمي باسم لجنة الانتخابات بالمريخ رداً على تساؤل (السوداني) بشأن اجراء اتفاق بين لجنتي الانتخابات والتسيير على تمديد عمل الاخيرة بانه لا يوجد أي اتفاق بهذا الخصوص.

من جهته، كشف عضو لجنة العضوية بالنادي سامي حسن لــ(السوداني) تطورات الموقف باللجنة، مؤكداً بان هناك ترتيبات ادارية قيد التنفيذ وبعدها سيتم فتح الباب للعضوية في القريب العاجل، نافياً بان يكون هناك تأخير مقصود او متعمد من جانبهم، واصفاً ما يجري بالترتيبات الادارية العادية، واشار الى ان التأخر في اجازة لائحة العضوية كانت واحدة من المعوقات الاساسية.

واكمل عضو لجنة العضوية بالقول: مؤخراً تمت اجازة لائحة العضوية مع بعض التوجيهات باجراء بعض التعديلات البسيطة حسب وصفه، مشيرا الى ان لجنته عكفت على التعديلات حتى يتم التوقيع النهائي، كاشفا عن عقد مؤتمر صحفي للجنة ” الخميس” القادم لاعلان منشور اجراءات العضوية وانطلاقة عمل النافذة.

تقرير : حسن بشير

صحيفة السوداني