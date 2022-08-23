بالصورة.. إعلان قديم لشاب يريد الزواج من مطلقة يثير السخرية.. ورواد السوشيال: «مش عاوز DVD»





عند تصفح الجرائد والمجلات يصادفك بعض الإعلانات عن المنتجات والعقارات، لكن قديمًا لم تكن الإعلانات عن ذلك فقط.

إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإعلان قديم لرجل يبث عن عروسة، لكن ما كان طريفاً وغريباً في الوقت ذاته الشرط الذي جاء في الإعلان.

ونص الإعلان على أن موظفاً بإحدى الشركات يدعي «ع.ع. م ش» يبلغ من العمر 29 عاماً، يتقاضى مرتب قدره 18 جنيهاً.

يرغب «ع.ع. م ش» الذي سبق له الزواج مرتين في الزواج من سيدة مطلقة، لكن بشرط أن تدفع له 20 جنهاً وهي مؤخر زوجته الثانية التي يريد أن يطلقها، والتي تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى.

كما لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، إذ نصت بقية الشروط الموجودة بالإعلان على أن يكون للعروسة الراغبة في الزواج منه إيراد لا يقل عن 15 جنيهاً، بالإضافة إلى أن الشاب صاحب الإعلان غير مستعد لدفع أي مهر.

فيما لاقى الإعلان سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق حساب يحمل اسم «هدير» قائلةً: «ما يختصر ويقول أنا عاوز واحدة تصرف عليا»

على نفس المنوال علق آخر يحمل اسم «عماد» قائلاً: «هو الرجالة زمان كانوا جايبين الثقة دي كلها منين .. هم كانوا جامدين أوي كدة»، وعلق «ميلاد» قائلاً: «مش عاوز DVD؟»

وعلق آخر يحمل اسم «أحمد» قائلاً: «هيلاقي اللي تتجوزه تدري ليش لأنه ما كذب»، أيضاً علق حساب يحمل اسم «أسماء» قائلةً: «يااااانهار ده الموضوع طلع قديييم بقا واحنا اللي كنا فاهمين غلط»

المصري لايت