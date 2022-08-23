وحدة الإنذار المبكّر في السودان: توقّعات بأمطار غزيرة في 8 ولايات





أهم معالم الطقس هو تعمّق منخفض الهند الموسمي.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، أمطار غزيرة في الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأزرق، النيل الأبيض، دارفور الكبرى، كردفان الكبرى، وسنار.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الثلاثاء، إنّ الفاصل المداري يمرّ اليوم شمال بورتسودان، دنقلا، جنوب وادي حلف، شمال الأبيض، الفاشر، والجنينة.

وقالت الأرصاد، إنّ ولايات البحر الأحمر، الشمالية، نهر النيل، كسلا، والخرطوم، قد تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة.

باج نيوز