مطار الخرطوم الدولي.. رحلات الوصول والمغادرة ليوم الأربعاء 24 أغسطس





مطار الخرطوم الدولي

الأربعاء 24 أغسطس 2022

الرحلات المغادرة

٠٠.٣٠ العربية إلى الشارقة

٠٠.٣٥ التركية إلى اسطنبول

٠٠.٥٠ القطرية إلى الدوحة

٣.٠٠ العربية إلى أبو ظبي

٣.١٥ المصرية إلى القاهرة

٣.٣٠ الإثيوبية إلى أديس

٤.١٥ السعودية إلى جدة

٥.١٠ تاركو إلى جدة

٥.٣٠ بدر إلى جوبا

٦.٠٠ بدر إلى كانو

٦.٣٠ فلاي ناس إلى الرياض

٧.٠٠ طيران أديل إلى جدة

٧.٠٠ تاركو إلى الجنينة

٧.٠٠ ألفا الى نيالا

٧.٠٠ بدر إلى انجمينا

٧.٣٥ فلاي ناس إلى الرياض

٩.٠٠ بدر إلى القاهرة

٩.٠٠ بدر إلى جدة

٩.٤٠ السعودية إلى الرياض

١٠.١٠ بدر إلى بورتسودان

١٠.٢٥ المصرية إلى القاهرة

١١.٣٥ السعودية إلى جدة

١١.٣٥ الإثيوبية إلى أديس

١٢.٤٥ طيران أديل إلى الرياض

١٣.٠٠ بدر إلى الأبيض

١٣.١٥ فلاي ناس إلى جدة

١٤.٠٠ تاركو إلى الفاشر

١٤.٠٠ فلاي ناس إلى جدة

١٤.٣٠ بدر إلى الرياض

١٥.٠٠ تاركو إلى جدة

١٥.٣٠ تاركو إلى الدوحة

١٥.٤٠ العربية إلى الشارقة

١٦.٠٠ بدر إلى جدة

١٦.٠٠ تاركو إلى بورتسودان

١٧.٠٠ بدر إلى اسطنبول

١٧.٥٥ الإثيوبية إلى أديس

١٨.٠٥ الإماراتية إلى دبي

١٨.٣٠ بدر إلى القاهرة

١٩.٣٠ المصرية إلى القاهرة

١٩.٤٠ تاركو إلى الدمام

٢١.١٠ بدر إلى دبي

٢١.٣٠ تاركو إلى القاهرة

٢١.٥٥ العربية إلى القاهرة

٢٢.٥٧ النيل إلى القاهرة

٢٣.٠٥ فلاي دبي إلى دبي

الرحلات القادمة

١.٠٠ بدر من القاهرة

١.١٥ بدر من الرياض

٢.١٥ المصرية من القاهرة

٢.١٥ الإثيوبية من أديس

٢.١٥ العربية من أبو ظبي

٢.٤٥ السعودية من جدة

٣.٢٠ بدر من جدة

٣.٣٠ تاركو من القاهرة

٥.٣٠ تاركو من دبي

٥.٤٠ فلاي ناس من الرياض

٦.٠٠ طيران أديل من جدة

٦.٤٥ فلاي ناس من الرياض

٨.١٠ السعودية من الرياض

٨.٢٠ بدر من دبي

٩.١٠ تاركو من جدة

٩.٢٥ المصرية من القاهرة

١٠.٠٥ السعودية من جدة

١٠.٣٥ الإثيوبية من أديس

١١.٥٠ أديل من الرياض

١٢.٠٠ تاركو من الجنينة

١٢.٢٥ فلاي ناس من جدة

١٣.٠٠ بدر من جدة

١٣.١٠ فلاي ناس من جدة

١٤.٠٠ بدر من انجمينا

١٤.٥٥ العربية من الشارقة

١٥.٠٠ بدر من كانو

١٥.٣٠ بدر مرحبا من القاهرة

١٦.٠٠ بدر من الأبيض

١٦.٣٠ الإماراتية من دبي

١٦.٥٠ بدر من بورتسودان

١٦.٥٥ الإثيوبية من أديس

١٧.٣٠ بدر من جوبا

١٧.٣٠ تاركو من الفاشر

١٨.٣٠ المصرية(العالمية) من القاهرة

١٩.٠٠ تاركو من جدة

١٩.٠٠ تاركو من بورتسودان

٢٠.٠٠ بدر من جدة

٢٠.٥٠ بدر من الرياض

٢١.١٥ العربية من القاهرة

٢٢.٠٥ فلاي دبي من دبي

٢٢.٢٥ القطرية من الدوحة

٢٢.٤٠ النيل من القاهرة

٢٣.٣٠ تاركو من الدوحة

٢٣.٤٥ العربية من الشارقة

٢٣.٤٥ التركية من اسطنبول

٠٠.٢٥ السلام من مسقط

رحلاتي