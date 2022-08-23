بالفيديو: الفنان علي الشيخ يثير الجدل بمنصات التواصل عقب ظهوره الأخير… شاهد مافعله داخل مسجد وجعل الجمهور ينتقده





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو ظهر من خلاله الفنان علي الشيخ يدندن بمدحه من داخل أحد المساجد فى اول ظهور له من المسجد على حد قول بعض المعلقين.



وبحسب متابعات محررة(كوش نيوز) فقد اثار علي الشيخ جدلا كثيفا بمنصات التواصل الاجتماعى عقب ظهوره بالمسجد وهو يؤدي قصيدة (يا بلد الرسول فوقك بجر القافية) للراوي الشيخ ود الفراش، والتي اشتهر بأدائها المادح عبدالله الحبر.

فيما انخرط البعض الآخر معترضا ومنتقدا على ظهور اى فنان او شخص ما يقدم المديح داخل المسجد دون مراعاة لحرمته.

الخرطوم:(كوش نيوز)