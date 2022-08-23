الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية





وافقت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة على منح النادي الأهلي “شهادة الكفاءة المالية”، وذلك بعد استكمال واستيفاء جميع المتطلبات المالية والاشتراطات والمعايير اللازمة التي وضعتها اللجنة خلال المواعيد المحددة نظامًا، والتي تتيح للنادي تسجيل لاعبيه الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء حصول الأهلي على الشهادة بعد الوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2022م، ووفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية؛ مما سيمكن النادي من تسجيل جميع اللاعبين الذين تم التعاقد معهم خلال الفترة الحالية. يشار إلى أن اللجنة حددت الـ21 من أغسطس الجاري آخر موعد للوفاء بالالتزامات المالية واجبة السداد.

مزمز