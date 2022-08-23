النصر يُزيل صورة عبدالرزاق حمدالله





نشر الإعلامي الرياضي، نواف التميمي، صورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من شأنها أن تستفز المهاجم المغربي في نادي الاتحاد عبد الرزاق حمد الله.

وهذه الصور من متجر النصر الرسمي، في مدينة جدة، حيث أزال النصر صورة حمد الله من المتجر الرسمي، مع استبدال ذلك بـ”عبارة النصر بمن حضر”، الأمر الذي تداوله قطاع واسع من جماهير الشارع الرياضي السعودي.

كان حمد الله قد دافع عن قميص النصر في الفترة من صيف 2018 إلى نوفمبر 2021، قبل أن يفسخ مجلس إدارة مسلي آل معمر، العقد بينهما.

وعاش النصر مع حمد الله صراعًا قانونيًا حكمت فيه لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بإيقاف مهاجم الاتحاد، لمدة 4 أشهر، على خلفية ما عرف إعلاميًا بـ”قضية التسجلات الصوتية”.

مزمز