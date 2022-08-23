غضب جماهير الهلال بعد تعيين عاشق النصر في لجنة الحكام





أعربت جماهير نادي الهلال، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن غضبها من تعيين عبد الرحمن العمري، في منصب نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعدما نسب له، تصريح قديم، قال فيه إنه يحب نادي النصر.

وأعلن اتحاد الكرة السعودي تعيين العمري، الحكم السابق، في منصب نائب رئيس لجنة الحكام، بعد استقالة عبد الله العقيل، ما أثار الجدل الواسع في الوسط الرياضي، عند الهلال أكثر من النصر.

وتداولت جماهير الهلال حوار صحفي قديم مع العمري، قال فيه نصًا، إنه يحب النصر، ما دفع البعض إلى اعتبار تعيينه، أمر به تحيز واضح، ما يثير الشكوك والمخاوف المشروعة.

مزمز