مُنتخب السُّودان للناشئين لكرة القدم يفوز على المنتخب الإماراتي بهدفين دون مقابل، في بطولة كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة





خسر المنتخب الإماراتي من نظيره السوداني بنتيجة 0-2، على ستاد مستغانم بمدينة وهران، ضمن المجموعة الأولى لكأس العرب للناشئين تحت 17 سنة.

وسيطر المنتخب السوداني على مجريات الشوط الأول، وتمكن موسى علي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 40، بمهارة عالية تعامل فيها مع كرة وصلته خلف مدافعي الإمارات.

وحافظ المنتخب السوداني على تفوقه في الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول، ورد القائم الأيمن لمرمى الإمارات، تسديدة موسى علي في الدقيقة 48، بعد اختراق ناجح من الجانب الأيسر.

وتمكن موسى علي من تسجيل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 58، برأسية قوية بعد جملة هجومية رائعة، في ترجمة لتفوق المنتخب السوداني على أرض الميدان.

وحاول المنتخب الإماراتي، تقليص الفارق في الدقائق التالية، لكن ظلت الأفضلية للمنتخب السوداني.

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