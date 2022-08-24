فيديو لـ عروس تركب على “دراجة نارية” بفستان الزفاف يثير الجدل.. ومتابعون: «هما هربانين!»





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه عروس وهي تركب موتوسيكل بفستان زفافها، خلف عريسها الذي يرتدي بذلته الكلاسيكية، في مشهد غير معتاد على الجمهور، إذ بدت فكرة ركوب الموتيسكل بملابس الزفاف غريبة على رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار مقطع الفيديو جدلًا واسعًا بين النشطاء على فيسبوك، وانتشر على نطاق واسع، فحقق أكثر من 3 آلاف و500 تفاعل، وما يقرب من 900 تعليق، إذ استنكر كثيرون فكرة ركوبهم على موتوسيكل بهذا الشكل، فكتبت متابعة بحساب يحمل اسم «إسراء عادل»: «إزاي تركبي كدة، يا سلام بقا لو كنتي طيرتي زيي الطبق الطاير يا حلاوة يا ولاد»، بينما كتب آخر يحمل اسم «سماح مصطفى»: «إيه ده هما هربانين ولا إيه».

وعلى ناحية أخرى، دافع عنهما متابعون آخرون، فكتبت ناشطة باسم «مرفت إبراهيم»: «عريس وعروسة على قد حالهم وعلي قد إمكانيتهم بيفرحوا ربنا يسعدهم، العيب على اللي صورهم ونشر الفيديو من غير إذن علشان لايكات وشير»، ووافقها في الرأي حساب باتسم «فاطمة» قائلة: «اعترض جدًا على نشر الفيديو لإنه كشف عورات ناس. حتى لو هم اللي نشروه هم أحرار»، أيضًا حساب باسم «نسمة طارق»: «ممكن تكون مش واخدة بالها ومفكرة إن رجيلها مش باينة وبعدين هي ساترة نفسها ولابسة ليجن أي حاجه بتصور وتشير وحاجة في منتهي قلة الأدب».

بينما استمر المتابعون في توجيه الانتقادات، فكتب حساب آخر يحمل اسم «مصطفى»: «الفكرة مش لطيفة إطلاقًا وفي طرق تانية مختلفة للحتفال تقدروا تعملوها».

المصري لايت