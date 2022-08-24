بعد قبلة قرطاج.. طبيب شيرين عبدالوهاب يكشف حقيقة إدمانها المخدرات





“أحب أشكر دكتوري اللي عالجني بجد، وقبل أسبوعين قلت له مش هطلع أغني قال لي هتقدري وأنا هاجي معاكي”.

بهذه الكلمات، وجهت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب شكرها وعرفانها إلى طبيبها، الدكتور نبيل عبدالمقصود، خلال إحيائها لحفل غنائي ضمن فعاليات ختام مهرجان قرطاج في تونس مساء السبت.

كلمات المدح والإشادة، توجتها شيرين عبدالوهاب بقبلة على يد الدكتور نبيل عبدالمقصود، أستاذ علاج الإدمان والسموم بكلية طب قصر العيني في مصر، في مشهد سُلطت عليه الأضواء لاحقًا، وامتدت أصداؤه حتى كتابة هذه السطور.

إطلالة “شيرين” الأخيرة بمهرجان قرطاج، طمأنت محبيها من جهة، جراء عودتها لإحياء الفعاليات الكبرى، لكنها أثارت قلقهم من ناحية أخرى، خاصة مع زيادة وزنها الملحوظ، ووضع تخصص طبيبها في اعتبارهم، إلى حد ظن فيه البعض بأنها سلكت طريق الإدمان في أعقاب أزمتها الأخيرة مع طليقها، الفنان المصري حسام حبيب.

كل هذه الأمور كشف حقيقتها الدكتور نبيل عبدالمقصود عقب عودته رفقة “شيرين” إلى العاصمة المصرية القاهرة، فقال لـ”العين الإخبارية”، إن الفنانة المصرية في حالة صحية جيدة، وهي مثلها مثل أي شخص يتعرض لأزمات في حياته تنعكس بطبيعة الحال على سلوكياته وتصرفاته.

وأضاف “عبدالمقصود”، بأن التعامل مع الأزمات يختلف من شخص إلى آخر بحسب طبيعته، فبعضهم ينعزل، وآخرون يرفضون التحدث لمن حولهم، وفئة ثالثة تفضل الإكثار من تناول الطعام، وفريق آخر يمتنع عن تناول المأكولات.

من هذه الكلمات، تطرق “عبدالمقصود” إلى حالة “شيرين”، فقال: “الحمد لله ربنا كرمها ووقفت على رجليها، ورجعت من جديد شيرين بتاعت زمان، أقدر أقول لكم إن حفل قرطاج أعطاها قبلة الحياة”.

نفى الطبيب بعض الشائعات التي أشارت إلى تعاطي “شيرين” للمواد المخدرة، بموجب تخصصه في علاج مثل هذه الحالات: “هذا كلام غير حقيقي ولا يجب أن يخوض الناس في أمور تضر بسمعة فنانة كبيرة مثل شيرين”.

كشف “عبدالمقصود” أن “شيرين” كانت قلقة قبل إحياء حفلها في ختام مهرجان قرطاج، واحتاجت خلال هذا التوقيت إلى دفعة قوية، ومن هنا استشعر ضرورة مرافقتها إلى تونس: “وجودي كان مهمًا حتى تقف على المسرح.. هي كانت في حاجة إلى زقة.. إحنا إديناها الزقة”.

عن تقبيل يده أمام الحضور، نوه أستاذ علاج الإدمان والسموم بأنه فوجئ بتصرفها، الذي وصفه بأنه “عفوي وغير محسوب”: “أثر فيّ تأثيرًا بالغًا، الطبيب دوره يساعد الناس ولا ينتظر شكرًا أو تقديرًا، لكن ما حدث كان له رد فعل إيجابي بالنسبة لها”.

وأردف “عبدالمقصود”: “شيرين إنسانة طيبة جدًا وطبيعية جدًا وعلى سجيتها، وربنا وهبها حنجرة وصوت مميز بطريقة غير عادية.. الحمد لله ربنا وفقنا والجميع رأى كيف كانت متميزة على خشبة المسرح”.

أكد الطبيب على أن “شيرين” عائدة بقوة خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه سيستمر في دعمها: “اللي أقدر أقوله إنها راجعة بقوة إن شاء الله.. وإحنا كلنا سند لها”.

بوابة العين الاخبارية