بمشاركة بكري (المدينة) .. المريخ يواصل تدريباته والغرايري يعلن الطوارئ للأبطال





واصل فريق المريخ إعداده من خلال معسكره المقام -حالياً- بفندق كانون بالخرطوم، تأهباً لمباراته المرتقبة أمام تارا سولار الجيبوتي، بدوري تمهيدي أبطال أفريقيا، وأجري الفريق مراناً تحت إشراف جهازه الفني بقيادة التونسي غازي الغرايري وطاقمه المعاون، وشهد المران مشاركة المحترف النيجيري ايدو موسي سالي، جانب بكري عبد القادر (المدينة) واشتمل المران على تدريبات متنوعة ومختلفة لاكتساب اللياقة البدنية تولى الإشراف عليها المعد البدني معز بن سلامة، بدأت بحركات الإحماء والاستطالة وتفكيك العضلات بجانب تنفيذ بعض التدريبات التكتيكية بالكرة في حين ركز الغرايري على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي الاعتماد عليها في الموسم الجديد، ومن جانبه أبدى التونسي غازي الغرايري ارتياحه التام للمستوى الرائع الذي ظهر عليه اللاعبين المحترفين والوطنيين.

إلى ذلك اتبع المدير الفني سياسة الانضباط وسط اللاعبين ومن خلال التمارين، حيث نادى بضرورة الأداء بجدية والالتزام باللوائح وضرورة الانضباط داخل الملعب وخارجه، وعلى الجانب الآخر أخضع مدرب الحراس التونسي مراد السالمي، حراس المرمى لتدريبات متنوِّعة اشتلمت تمارين رشاقة ومرونة وتهديف في المرمي من زوايا مختلفة، وقد عبَّر التونسي عن ارتياحه على إقبال اللاعبين على التدريبات بصورة جادة. مما يؤكد أن الحراسة سوف تشهد منافسة على صفيح ساخن بين الرباعي للوقوف بين الخشبات الثلاث.

وعلى صعيد مختلف أشـاد التونسي غـازي الغرايري المدير الفني للمريخ بالمستويات الطيبة التي قدَّمها محترفو الفريق في التدريبات التي انتظم فيها الفريق مؤخراً، مبيِّناً أنهم ظهروا بلياقة بدنية عالية أكـدوا بها جاهزيتهم التامة للموسم الجديد، هـذا وقـد أظهر المحترفون الأجانب إمكانيات فنية عالية من خلال التدريبات الصباحية والمـسـائـيـة الـتـي ظـل يجريها الـفـريـق بملعب وادي النيل ببري،هذا وأبدى التونسي سعادته بالحضور والانضباط وظهور المـحـتـرفـين بـشـكـل مـثـالـي مــن خـلال تحضيرات الفريق للموسم الجديد، هــــذا وقــــد وضــــع المـــعـــد الــبــدنــي مـعـز سـلامـة بـرنـامـج مـفـصـَّل لكل محترف وذلك من أجل تجهيز كل اللاعبين خاصة وأن هناك العديد من التحديات التي تنتظر الفريق فــي المـسـابـقـات المـخـتـلـفـة، هــذا وقـد أثنى التونسي على الظهور المشرِّف لكل المحترفين مما يعد إضافة للفريق خــاصــة وأن هــنــاك اسـتـحـقـاقـات عـديـدة على المستوى الأفـريـقـي والمحلي فـي انتظار المحترفين الأجانب، وأعرب التونسي عن أمنياته بأن يواصل المحترفين تميزهم من خلال التجارب الودية التي سيخوضها الفريق قبل الانطلاقة الرسمية في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يؤدي المريخ ثلاث تجارب من خـلال معسكره الإعــدادي ببحر دار، حيث يلعب المريخ أولـى مبارياته أمـــــام الــــبن الإثـــيـــوبـــي ويــخــوض تــجــربــة ثــانــيــة أمــــام ســـان جـــورج ويـبـحـث الإطـــار الـفـنـي عــن تـجـربـة ثـالـثـة أمــام الـشـبـاب الـتـنـزانـي وذلـك من أجـل الـوصـول لفورمة المباريات الـتـنـافـسـيـة، حـيـث يـسـعـى التونسي غازي الغرايري وطاقمه المعاون إلى تجهيز كل العناصر بالفريق خاصة وأن هناك العديد من الاستحقاقات الـتـي تـنـتـظـر الفريق.

صحيفة الصيحة