بالفيديو.. أسهل طريقة لتقشير البيض المسلوق في غضون ثوان





أظهر مقطع فيديو، طريقة بسيطة للغاية لتقشير البيض المسلوق في غضون ثوان، وذلك عبر وضع البيض في الوعاء ثم إضافة شرائح من الليمون وتركها تغلي مع البيض.

وبعد الانتهاء من سلق المكونات بين 10 إلى 14 دقيقة،ستنزلق القشرة على الفور، بطريقة مذهلة.

فإذا كنت تقشّر البيض المسلوق بالطريقة التقليدية العادية عبر إزالة أجزائه رويداً رويداً فأنت مخطئ تماماً، ولعل أسهل تلك الطرق، الاستعانة بالليمون.

صحيفة المرصد