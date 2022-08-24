بالصور: “في إنجاز علمي سوداني” .. أستاذ في علم الحيوان يحنّط نمراً بعد موته ظل محتفظاً بهيئته لأكثر من ثلاثة عقود بجامعة الطائف في السعودية





في انجاز علمي سوداني قام الاستاذ الجامعي البروفيسور محمد عبدالله الريح، العالم المتخصص في عالم الحيوان، بتحنيط نمر بعد وفاته إبان عمله بجامعة الطائف السعودية وظل محتفظاً بشكله لأكثر من ثلاثة عقود، وفق ما نقلت (كوش نيوز).

وقال الريح: نمر كان مصابا بالسرطان . مات في حديقة الحيوان بالطائف . قمت بتحنيطه عام 1990، مضيفاً قبل يومين قام بتصويره طلبتي الذين صاروا أساتذة في جامعة الطائف وأرسلوا لي مشكورين الصورتين المرفقتين بعد أن كان الأخ الدكتور خالد أبوزيد قد صنع له صندوقا زجاجيا وضعه فيه في مدخل كلية العلوم وكتب عليه إسمي.

وأردف الريح: الأن نحن نحتفل بمرور 32 عاما على تحنيط النمر الذي ظل على أحسن حال، فلله الحمد والشكر ، شغل المعلم بيده.

محمد الطاهر

الخرطوم: (كوش نيوز)