مطار الخرطوم الدولي.. رحلات الوصول والمغادرة ليوم الخميس 25 أغسطس





مطار الخرطوم الدولي

الخميس 25 أغسطس 2022

الرحلات القادمة

٠٠.٢٥ السلام من مسقط

١.٠٠ بدر من القاهرة

١.١٠ النيل من القاهرة

٢.١٥ الإثيوبية من أديس

٢.١٥ المصرية من القاهرة

٢.٣٠ بدر من اسطنبول

٢.٤٠ تاركو من الدمام

٢.٥٥ السعودية من جدة

٣.٣٠ تاركو من القاهرة

٥.٤٠ فلاي ناس من الرياض

٦.٠٠ طيران أديل من جدة

٦.٤٥ فلاي ناس من الرياض

٨.١٠ السعودية من الرياض

٨.٢٠ بدر من دبي

٩.١٠ تاركو من الرياض

٩.١٠ تاركو من جدة

٩.٢٥ فلاي دبي من دبي

١٠.٠٠ اليمنية من عدن

١٠.٠٥ السعودية من جدة

١٠.٣٠ بدر من كسلا

١١.٣٠ تاركو من الشارقة

١١.٥٠ طيران أديل من الرياض

١٢.٠٠ تاركو من الجنينة

١٢.٠٠ بدر من الجنينة

١٢.١٥ الإثيوبية من أديس

١٢.١٥ تاركو من جوبا

١٢.٢٥ فلاي ناس من جدة

١٣.٠٠ بدر من جدة

١٣.١٠ فلاي ناس من جدة

١٣.٣٠ تاركو من نيالا

١٤.٣٠ بدر من نيالا

١٥.٣٠ بدر من القاهرة

١٦.٠٠ بدر من الدوحة

١٦.٣٠ بدر من الفاشر

١٦.٣٠ الإماراتية من دبي

١٨.١٥ السعودية من جدة

١٨.٣٠ بدر من أديس

١٨.٣٠ بدر من أبو ظبي

١٩.٠٠ تاركو من جدة

١٩.٠٠ تاركو من بورتسودان

١٩.٠٥ المصرية من القاهرة

٢٠.٠٠ بدر من جدة

٢٠.٣٠ بدر من بورتسودان

٢١.١٥ العربية من الشارقة

٢١.٣٠ بدر من دبي

٢١.٣٠ بدر من أسمرا

٢٢.٠٠ بدر من دمشق

٢٢.٠٠ سودانير من القاهرة

٢٢.١٠ تاركو من أسمرا

٢٢.٢٥ القطرية من الدوحة

٢٣.٠٥ التركية من اسطنبول

الرحلات المغادرة

٠٠.٣٠ العربية إلى الشارقة

٠٠.٣٥ التركية إلى اسطنبول

٠٠.٥٠ القطرية إلى الدوحة

١.١٠ السلام إلى مسقط

٢.٠٠ تاركو إلى الشارقة

٣.١٥ المصرية إلى القاهرة

٣.٣٠ الإثيوبية إلى أديس

٤.٠٠ تاركو إلى الرياض

٤.١٥ السعودية إلى جدة

٥.١٠ تاركو إلى جدة

٦.٣٠ فلاي ناس إلى الرياض

٧.٠٠ طيران أديل إلى جدة

٧.٠٠ تاركو إلى الجنينة

٧.٠٠ بدر إلى الجنينة

٧.٣٠ بدر إلى كسلا

٧.٣٠ بدر إلى الدوحة

٧.٣٥ فلاي ناس إلى الرياض

٨.٠٠ تاركو إلى جوبا

٩.٠٠ بدر إلى القاهرة

٩.٠٠ بدر إلى جدة

٩.٣٠ تاركو إلى نيالا

٩.٤٠ السعودية إلى الرياض

١٠.٢٥ فلاي دبي إلى دبي

١٠.٣٠ بدر إلى نيالا

١١.٠٠ اليمنية إلى عدن

١١.٣٥ السعودية إلى جدة

١٢.٠٠ بدر إلى دبي

١٢.٤٥ طيران أديل إلى الرياض

١٣.٠٠ بدر إلى الفاشر

١٣.١٥ فلاي ناس إلى جدة

١٤.٣٠ بدر إلى أديس

١٥.٠٠ بدر إلى دمشق

١٥.٠٠ تاركو إلى جدة

١٥.٣٠ تاركو إلى الدوحة

١٦.٠٠ بدر إلى جدة

١٦.٠٠ سودانير إلى القاهرة

١٦.٠٠ تاركو إلى بورتسودان

١٦.٥٥ الإثيوبية إلى أديس

١٧.٠٠ بدر إلى الدوحة

١٧.٠٠ بدر إلى اسطنبول

١٧.٣٠ بدر إلى أسمرا

١٧.٣٠ بدر إلى بورتسودان

١٨.٠٥ الإماراتية إلى دبي

١٨.٣٠ بدر إلى القاهرة

١٩.٠٠ تاركو إلى أسمرا

١٩.٤٥ السعودية إلى جدة

٢٠.٠٠ المصرية إلى القاهرة

٢٠.٣٠ تاركو إلى دبي

٢١.١٠ بدر إلى دبي

٢١.٣٠ تاركو إلى القاهرة

٢١.٥٥ بدر إلى أبو ظبي

٢٢.٠٠ العربية إلى الشارقة

✈عروض فلاي ناس

♦️ شهر سبتمبر

الخرطوم جدة 105000

الخرطوم الرياض 116000

الخرطوم الدمام 132000

جدة الخرطوم 75000

جدة الرياض 80000

العودة عروض تاركو

جدة الخرطوم 85000

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