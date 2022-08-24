قرار الأول من نوعه في أوروبا .. كاميرات مراقبة لعدم إساءة معاملة الحيوانات





أعلنت الحكومة الإسبانية الثلاثاء أنه سيتعين على المسالخ الإسبانية تركيب أنظمة للمراقبة بالفيديو لضمان عدم إساءة معاملة الحيوانات قبل قتلها، لافتة إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي.

وكتبت وزارة الاستهلاك في حكومة اليساري بدرو سانشيز، عبر تويتر “نحن الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي سيكون لديها نظام مراقبة إلزامي بالفيديو في المسالخ”.

وتمت الموافقة على هذا التدبير خلال جلسة مجلس الوزراء الإسباني الثلاثاء، الأولى بعد العطلة الصيفية، على شكل مرسوم قانوني، ما سيعجّل عرضه على البرلمان والمصادقة عليه.

وقال وزير الاستهلاك ألبرتو غارزون إن “هذه القاعدة تضع إسبانيا في طليعة البلدان الأوروبية في هذا المجال، بالإضافة إلى ضمان رفاهية الحيوانات أثناء مرورها عبر المسالخ. وهي تحسّن أيضاً ضمانات سلامة الغذاء للمستهلكين”.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الكاميرات يجب أن تغطي “المنشآت التي توجد بها حيوانات حية، بما في ذلك مناطق التفريغ وممرات النقل”، والمناطق التي تتعرض فيها الحيوانات للصعق والنزف حتى الموت.

إلى ذلك، سيتعين على مديري المسالخ الاحتفاظ بهذه الصور حتى تتمكن السلطات من إجراء عمليات تحقق لاحقة.

وقالت الوزارة إن القرار الجديد يمنح المسالخ الكبيرة عاماً واحداً لتطبيق القاعدة الجديدة، وسنتين للمسالخ الصغيرة.

البيان