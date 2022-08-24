رسالة مفاجئة من حمادة هلال لـ شيرين عبد الوهاب





حرص الفنان حمادة هلال؛ على توجيه رسالة دعم للمطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد أزمتها في الفترة الأخيرة، وتصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب عن حُبه الكبير وتقديره لها، مُتمنيًا لها أن تعيش حياة سعيدة في الفترة المقبلة.

ونشر حمادة هلال صورة له مع شيرين عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي بـ انستجرام، وعلق عليها: ربنا ما يحرمك من الفرحة ويبارك في بناتك يا أختي الغالية وصديقة الكفاح.

على الجانب الآخر، كانت أحيت شيرين حفلها في مهرجان قرطاج الدولي منذ أيام، وحققت نجاحًا كبيرًا، وبدأت الحفلة بغناء أغنية كلها غيرانة، آه ياليل، وعدد آخر من الأغاني.

وتطلق شيرين عبد الوهاب؛ أحدث أغانيها والتي تحمل اسم المترو، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

كما تطرح شيرين عبد الوهاب؛ أغنية جديدة أيضًا بعنوان عودتني الدنيا، بالتعاون مع النجم تامر عاشور ملحن الأغنية، والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وهي من كلمات أحمد المالكي وتوزيع نابلسي، وتنتمي للأغاني الدرامية التي تميزت بها شيرين عبد الوهاب وتامر عاشور.

يشارك حمادة هلال في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل المداح الجزء الثالث، بعد نجاح الجزء الأول والثاني من العمل، وضم المسلسل عدد كبير من النجوم أبرزهم، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد العزيز، كمال أبو ريا، حنان سليمان، ولاء الشريف، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

العربيه نت