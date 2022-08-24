موعد مباراة ليفربول المقبلة أمام بورنموث





يلتقي ليفربول مع فريق بورنموث يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول مع بورنموث

وتقام المباراة في تمام السادسة مساء السبت على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

وحقق محمد صلاح، نجم ليفربول، رقمًا تاريخيًا، بتسجيله لهدف في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي فاز بها الشياطين الحمر بهدفين لهدف، بالدوري الإنجليزي.

وقلص صلاح النتيجة لصالح ليفربول، بعد التأخر بهدفين دون رد سجلهما جادون سانشو وماركوس راشفورد.

رقم تاريخي لمحمد صلاح

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول، يسجل 10 أهداف في شباك مانشستر يونايتد، بجميع المسابقات.

أما شبكة “سكاي سبورتس”، فقد أشارت إلى أن صلاح حل في المركز الثاني ضمن قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلًا في شباك اليونايتد بالبريميرليج.

وأشارت الشبكة، إلى أن آلان شيرار يحتل المركز الأول (10 أهداف) بينما يأتي صلاح في المركز الثاني (8 أهداف) بالتساوي مع سيرجيو أجويرو، ليس فيرديناند، روبي فاولر، ستيفن جيرارد وتييري هنري.

العربية نت