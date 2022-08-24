منوعات

“الجمال الطبيعي يكسب”.. لماذا يبحث الجمهور عن مي عز الدين

2022/08/24
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تصدرت النجمة مي عز الدين مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد انتشار صورة لها ظهرت فيها بطبيعتها بدون “فيلتر” و“مكياج”، ولم تكن هذه المرة الأولي التي تظهر فيها الفنانة بدون مكياج، حيث إنها ظهرت عدة مرات بهذا الشكل.
ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو أبرز صور مي عز الدين والتي ظهرت فيها بدون “مكياج”.

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وشاركت الفنانة مي عز الدين في بطولة مسلسل “جزيرة غمام” والذي عرض في شهر رمضان الماضي.

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مسلسل جزيرة غمام عرض في موسم دراما رمضان الماضي 2022، وتدور أحداثه حول جريمة قتل في عشرينيات القرن الماضي.

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صعيد مصر، تتصاعد الأحداث في إطار درامي تشويقي، ويتم اكتشاف أن القتيل لم يمت بالرغم من هروب القاتل.
والمسلسل من بطولة طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، رياض الخولي، هبة عبد الغني، هاجر الشرنوبي وغيرهم نخبة من النجوم، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسين المنباوي.

2022/08/24