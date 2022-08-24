المنوفي: يجب منح بعض التسهيلات الخاصة بتداول الأرز وإعطاء فرصة للتجار لتوفيق أوضاعهم





أشاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وتدخل الدولة فيما يخص تنظيم تداول وتوريد محصول الأرز الجديد، والذي يبدأ غدا الخميس 25 أغسطس 2025، وهو ما يساهم في تثبيت سعر الأرز خلال سنة كاملة مما يخلق حالة من الاستقرار في الأسواق.

وأوضح أنه سيتم توريد الأرز الشعير لصالح وزارة التموين بسعر 6600 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و6850 جنيها للطن عريض الحبة، مرحبا بحرص الوزارة على صرف مستحقات المزارعين أول بأول.

وأبدى المنوفي تخوفه من الضوابط والإجراءات التي تم وضعها والخاصة بالمضارب، لأنه لم يراع حجم المضارب وقدرتها علي تخزين كميات الأرز التي تتناسب مع مساحتها، كما أن مطالبة وزير التموين لهيئة سلامة الغذاء بالإشراف علي عمليات تخزين وتوريد وضرب الأرز، قد تتسبب في بعض المعوقات وذلك لأن هيئة سلامة الغذاء لديها ضوابط قاسية بعض الشئ في منح الموافقات لمخازن تخزين الأرز.

وتابع: هنا يجب استثناء بعض الشروط لهذا الموسم نظرا لضيق الوقت والتخزين لحين الحصول على الموافقات حتى نخلق نوع من المنافسة الشريفة بين التجار واصحاب المضارب لان في النهاية كلنا هدفنا واحد وهو مصلحة الدولة المصرية والمستهلك المصري واستقرار سوق السلع الغذائية في ظل التحديات العالمية وما نشهده من نقص الإمدادات وسلاسل التوريد.

وقال المنوفي: إنه وفقا لقرار وزارة التموين، فإن المزارع ملزم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، وتستهدف وزارة التموين توريد 1.5 مليون طن أرز شعير لطرحه على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحه في السوق المحلي عند حدوث أي أزمات، وذلك بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية بمنع أي أزمات غذائية، خاصة سلعة الأرز لانتاجها محلي بالكامل.

العربيه نت