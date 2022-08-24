حقيقة إلغاء حفل محمد رمضان بالعلمين





أكد النجم محمد رمضان على إقامة حفله الغنائي في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي في موعده، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أغسطس الجاري.

وأشار من خلال “فيس بوك” بأنه لا صحة لإلغاء حفله الغنائي في مدينة العلمين كما تردد، مشيرا إلى أن تذاكر حفله الغنائي فئة الـ vip تم نفادها.

ما يركبش بسكلتة

وطرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة “ما يركبش بسكلتة” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ظهر محمد رمضان خلال كليب الأغنية وهو يستعرض سياراته الفارهة.

انتشار الفيديو المسيء

وكان محمد رمضان خرج عن صمته للرد لأول مرة على انتشار الفيديو المسيء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه لا يرد على الشائعات في الغالب، لكن هذه المرة لا يمكنه أن يصمت.

وقال “رمضان” خلال فيديو بثه عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”: “حبايبي الغاليين مساء الخير عليكم.. مش كل الإشاعات اللي بتطلع عليا بطلع أرد عليها، لكن دي إشاعة ما يتسكتش عليها”.

وتابع: “انتصارًا لجمهوري، وانتصارًا لديني، وانتصارًا لبلدي، وانتصارًا لاسمي،.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة، مش عشان حاجة لكن عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده.”.

يشار إلى أن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت فيديو مفبرك زعمت أنه يخص محمد رمضان.

رد فعل الجمهور

وعلى الجهة الأخرى دشن جمهور محمد رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر” هاشتاج “محمد رمضان” للتصدي لهذه الحملة الموجهة ضد الفنان، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على “تويتر”، وجاءت أبرز التغريدات:

ـ مفيش حد ناجح إلا بينزلوا عليه إشاعات، ما تفكرش فيهم ياريس دحنا بنحبك اوويييي والله.

ـ دايمًا كبير يا برنس.

مهما كانت الحملات لأجل تشويه سمعتك لن يضروك بل زادت محبتك في جمهورك.

العربيه نت