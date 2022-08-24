قرعة دوري الأبطال.. تخمة النجوم تحيي كابوس سان جيرمان





يعيش نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على صفيح ساخن على عدة أصعدة، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2023-2022، الذي يتطلع فيه مجددا لحلم دوري الأبطال.

وتنطلق مراسم سحب قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، غدًا الخميس، في مدينة إسطنبول التركية، التي تستضيف المباراة النهائية للمسابقة القارية.

وغير النادي الباريسي جلده تماما بإقالة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، والمدير الرياضي ليوناردو، واستبدلهما بالمدرب الفرنسي كريستوف جالتيه، والبرتغالي لويس كامبوس، المستشار الرياضي الجديد.

تحرك جالتيه مع كامبوس بالفعل لإعادة هيكلة بي إس جي بالاستغناء عن عدة أسماء مثل جورجينو فينالدوم، أريولا، تشافي سيمونز، وآنخيل دي ماريا.

وفي الطريق، هناك أسماء أخرى يسعى سان جيرمان للاستغناء عنها مثل لياندرو باريديس وأندير هيريرا وإدريسا جايي وعبدو ديالو، ليفن كورزاوا وماورو إيكاردي وكيلور نافاس.

كما غيرت الإدارة الباريسية سياستها في سوق الانتقالات، ولم تذهب إلى الأسماء اللامعة مثلما حدث العام الماضي 2021، بل تعاقدت مع أسماء واعدة مثل فيتينيا وهوجو إيكيتيكي وريناتو سانشيز ونوردي موكيلي، وينتظر جالتيه 3 أسماء أخرى.

يأمل النادي الباريسي أن يحقق المشروع الجديد، الحلم الأكبر: الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

إلا أن الصراع بين النجوم يبقى الهاجس الأكبر، الذي يهدد هذا الحلم، حيث بدأ الثنائي نيمار جونيور وكيليان مبابي الإثارة مبكرا بالصراع على من يسدد ركلات الجزاء.

وحسم كريستوف جالتيه الأمر، قائلا إن مبابي المصنف الأول يليه نيمار، في الوقت الذي تكهنت تقارير صحفية بأن النجم الفرنسي الشاب، طالب إدارة النادي بالاستغناء عن زميله البرازيلي، هذا الصيف.

وهناك نار تحت الرماد قد تشتعل حال استمرار كيلور نافاس، الذي أكد علانية أنه لا يرضى بجلوسه بديلا لزميله الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

الموسم الجاري سيكون استثنائيا، لن تتحمل فيه الإدارة أو الجماهير الباريسية إخفاقا أوروبيا جديدا رغم البداية القوية للفريق في أول 4 مباريات محلية بكأس السوبر والدوري.

كما ينتظر العملاق الباريسي مواجهات نارية محتملة في بداية مشواره، سواء من أندية التصنيف الثاني ليفربول أو تشيلسي أو برشلونة أو يوفنتوس أو أتلتيكو مدريد أو توتنهام.

كما يضم التصنيف الثالث في القرعة قوى كروية بارزة لها باع كبير في أوروبا، مثل إنتر ميلان أو نابولي أو بنفيكا.

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