الأرصاد: أمطار غزيرة متوقّعة في 5 ولايات سودانية





أهم معالم الطقس منخفض الهند الموسمي.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، هطول أمطار غزيرة في ولايات كسلا، دارفور الكبرى، النيل الأزرق، سنار، والقضارف.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الخميس، إنّ ولايات البحر الأحمر، نهر النيل، الجزيرة، الخرطوم، النيل الأبيض، كردفان الكبرى، قد تشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة.

وأشارت إلى أنّ الفاصل المداري الذي يمرّ شمال بورتسودان، أبو حمد جنوب دنقلا، وشمال الأبيض، الفاشر والجنينة.

باج نيوز