الممتاز يعود لشكله القديم اتحاد الكرة يقرِّر تفتيش الملاعب وأزمة تواجه الاتحادات





قرَّرت اللجنة اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم أن يلعب الدوري الممتاز للموسم الحالي بنظام الذهاب والإياب وعن طريق المسارات وأن يلعب كأس السودان القومي بنظام جديد عبر المناطق الجغرافية.

هذا وحدَّدت اللجنة يوم الثلاثين من شهر سبتمبر 2022م، آخر يوم لتسليم أبطال كأس السودان القومي للاتحادات المحلية، كما قرَّرت اللجنة أن تكون المراحل التمهيدية للدوري العام مطلع سبتمبر 2022م.

كما اعتمدت اللجنة المنظمة ملاعب الهلال والخرطوم وبورتسودان وقرَّرت تكوين لجنة لتفتيش ومراجعة بقية الملاعب التي ستستضيف مباريات الدوري الممتاز في الولايات والتأكد من صلاحيتها لاستقبال المنافسة وفق متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقي لكرة القدم(كاف).

وكشف مصدر مطلع بأن أزمة حقيقية ستواجه الاتحاد السوداني لكرة القدم واللجنة المنظمة تتمثل في الاتحادات التي تملك أندية تشارك في الدوري الممتاز وكشف عن أن الأزمة التي ستواجه الاتحاد تبدو في الأندية الأخرى التي ستشارك في الدوري العام المؤهل للدوري الممتاز إلى جانب كأس السودان القومي والدوريات المحلية التي سينظمها الاتحاد، حيث كشف عن ازدحام كثير سيواجه ملاعبها مما يتسبب في إرباك للبرمجة في الممتاز وكأس السودان القومي والدوريات والدوري التأهيلي المؤهل للدوري الممتاز.

الخرطوم: معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة