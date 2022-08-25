السعودية تمنح مشجعي مونديال قطر تأشيرات دخول متعددة





أعلنت السعودية، أنها ستمنح تأشيرات متعددة الدخول لجميع حاملي بطاقة “هيّا” لمشجعي كأس العالم في كرة القدم المقرّرة نهاية العام في قطر.

وستقام نهائيات كأس العالم لكرة القدم، نهاية العام الحالي في الفترة ما بين 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر.

وتعد بطاقة “مشجع هيّا” وثيقة تعريف شخصية إلزامية للمشجعين لحضور مباريات الحدث الكروي.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، مساء الأربعاء، أن المملكة “ستسمح لحاملي بطاقة مشجع هيّا للدخول للمملكة قبل انطلاق بطولة كأس العالم بعشرة أيام بعد الحصول على تأشيرة إلكترونية”.

وأوضحت أنه “يمكن للحاصلين على تأشيرة الدخول الإقامة في المملكة لمدة 60 يوماً”، مشيراً إلى أنها تتيح “الدخول إلى المملكة والخروج منها عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة”.

وبدأت السعودية في منح تأشيرات دخول إلكترونية لمواطني 49 دولة في سبتمبر 2019.

وتشارك السعودية في المجموعة الثالثة في كأس العالم إلى جوار الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

ومن المتوقع توافد أعداد كبيرة من السعوديين لتشجيع “الأخضر” خلال مشاركته السادسة في البطولة.

سكاي نيوز