الذهب يرتفع مع تراجع الدولار





ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار مع تطلع المستثمرين إلى ندوة جاكسون هول الاقتصادية بحثاً عن إشارات حول التضخم ومسار سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1764.39 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:27 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.9 % إلى 1777.60 دولاراً.

وتبدأ الندوة الاقتصادية اليوم الخميس وينصب الاهتمام بشكل خاص على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول غداً. ويهتم المستثمرون بمعرفة ما إذا كان المجلس سيبعث برسالة واضحة يمكن أن تكون محفزاً جديداً للمعدن النفيس.

عوامل محركة

وقال كارستن مينكه، المحلل لدى جوليوس باير، إن التراجع الطفيف للدولار، وارتفاع عوائد السندات الأمريكية الحقيقية لذروتها، وتجدد العزوف عن المخاطرة في الأسواق المالية، هي على ما يبدو العوامل المحركة لانتعاش الذهب المؤقت.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 % مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وأرجعت رونا أوكونيل، المحللة لدى ستون إكس، مكاسب الذهب إلى خطة الصين لاتخاذ مزيد من الخطوات لدعم الاقتصاد، بما في ذلك زيادة دعم التمويل لمشاريع البنية التحتية.

وقالت أوكونيل إن قطاع السلع الأولية بأكمله استفاد من تلك الأخبار، مضيفة أن الذهب يتحرك الآن مرة أخرى إلى المنطقة المحايدة بعد تراجع شديد.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 1 % إلى 19.35 دولاراً للأوقية وزاد البلاتين 0.6 % إلى 882.27 دولاراً، والبلاديوم 0.9 % إلى 2052.41 دولاراً.

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