الصرامي يصدم جماهير النصر قبل بداية الموسم!





نشر الإعلامي الرياضي، سعود الصرامي، تغريدات صادمة لجماهير نادي النصر من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، حيث أكد أن النصر غير جاهز للمنافسة على الألقاب في موسم 2022-23.

وقال الصرامي: “على كل نصراوي التصالح مع الواقع؟، النصر غير جاهز للمنافسة على الآلقاب هذا الموسم.. غارسيا يبذل مجهودات جبارة لصناعة فريق يحقق الطموحات المنتظرة!؟، الفلسفة الفنية التي يتبعها المدرب اصطدمت بنواقص الأدوات العناصرية؟”.

وعلى الرغم الصفقات المدوية للنصر، خلال الميركاتو الصيفي، إضافة للاعبين السابقين، إلا أن الصرامي غير مقتع بقائمة العالمي الحالية، مؤكدا أن الفريق يعاني في مركزي المهاجم وصانع اللعب.

مزمز