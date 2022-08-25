عاجل: قرعة سهلة للريال ونارية لبرشلونة ومتوازنة للإنجليز في دوري الأبطال





أسفرت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، عن مجموعة سهلة لريال مدريد حامل اللقب، ونارية لبرشلونة، فيما جاءت متوازنة بالنسبة للفرق الإنجليزية الأربعة.

ووقع ريال مدريد في المجموعة السادسة إلى جانب لايبزيج وشاختار وسيلتيك، فيما جاء برشلونة في المجموعة الثالثة النارية بجوار بايرن ميونخ وإنتر ميلان وفيكتوريا بلزن.

أما ليفربول الوصيف فجاء في المجموعة الأول بجانب أياكس ونابولي ورينجرز، بينما جاء مانشستر سيتي في المجموعة السابعة بجوار إشبيلية ودورتموند وكوبنهاجن.

وحل تشيلسي في المجموعة الخامسة بجانب ميلان وريد بول سالزبورج ودينامو زغرب، فيما وقع توتنهام في المجموعة الرابعة مع آينتراخت فرانكفورت وسبورتنج لشبونة ومارسيليا.

نتيجة القرعة

المجموعة الأولى أياكس ليفربول نابولي رينجرز

المجموعة الثانية بورتو أتلتيكو مدريد ليفركوزن كلوب بروج

المجموعة الثالثة بايرن ميونخ برشلونة إنتر ميلان فيكتوريا بلزن

المجموعة الرابعة آينتراخت فرانكفورت توتنهام سبورتنج لشبونة مارسيليا

المجموعة الخامسة ميلان تشيلسي سالزبورج دينامو زغرب

المجموعة السادسة ريال مدريد لايبزيج شاختار دونيتسك سيلتيك

المجموعة السابعة مانشستر سيتي إشبيلية دورتموند كوبنهاجن

المجموعة الثامنة باريس سان جيرمان يوفنتوس بنفيكا مكابي حيفا.

موقع كووورة