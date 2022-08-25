قرعة سهلة لريال مدريد ونارية لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا





سيلتقي ريال مدريد حامل اللقب مع رازن بال شبورت لايبزيج وشاختار دونيتسك وسيلتيك في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بينما يواجه برشلونة منافسيه بايرن ميونيخ وإنتر ميلان بعد سحب القرعة اليوم الخميس في اسطنبول.

وحقق ريال لقبه 14 في دوري الأبطال ليمدد رقمه القياسي بفوزه على ليفربول في النهائي الموسم الماضي. وعلى الورق يعد فريق المدرب كارلو أنشيلوتي من أبرز المرشحين لبلوغ دور الستة عشر بسهولة عن المجموعة السادسة.

وسيتقابل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة مع فريقه السابق في دور المجموعات بعد أن أوقعت القرعة الفريق الإسباني الفائز باللقب خمس مرات مع بايرن ميونيخ في المجموعة الثالثة بالإضافة إلى إنتر ميلان وفيكتوريا بلزن.

وسيواجه إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أيضا فريقه السابق بعد أن أوقعت القرعة بطل إنجلترا في المجموعة السابعة مع بروسيا دورتموند واشبيلية وكوبنهاجن.

وسيستهل باريس سان جيرمان المملوك لجهات قطرية مشواره في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا في المجموعة الثامنة المحفوفة بالمخاطر مع يوفنتوس وبنفيكا ومكابي حيفا.

ويلتقي ليفربول وصيف بطل الموسم الماضي مع أياكس أمستردام ونابولي ورينجرز في المجموعة الأولى.

وسينطلق دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا قبل موعده المعتاد في السادس من سبتمبر وسينتهي قبل نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في قطر في 20 نوفمبر.

وسينطلق دور خروج المغلوب في دوري الأبطال في فبراير بينما سيقام النهائي في اسطنبول في يونيو.

وفيما يلي القرعة:

المجموعة الأولى : أياكس الهولندي- ليفربول الإنجليزي- نابولي الإيطالي- رينجرز الاسكتلندي.

المجموعة الثانية : بورتو البرتغالي- أتلتيكو مدريد- باير ليفركوزن الألماني- كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثالثة : بايرن ميونخ الألماني- برشلونة الإسباني- انتر ميلان الإيطالي- فيكتوريا بلزن التشيكي.

المجموعة الرابعة : إنتراخت فرانكفورت الألماني- توتنهام الإنجليزي- سبورتنج لشبونة البرتغالي- مارسيليا الفرنسي.

المجموعة الخامسة : ميلان الإيطالي- تشيلسي الإنجليزي- ريد بول سالزبورج النمساوي- دينامو زغرب الكرواتي.

المجموعة السادسة : ريال مدريد الإسباني- لايبزج الألماني- شاختار دونيتسك الأوكراني- سلتيك الاسكتلندي.

المجموعة السابعة : مانشستر سيتي- أشبيلية- بوروسيا دورتموند- كوبنهاجن الدنماركي.

المجموعة الثامنة : باريس سان جيرمان الفرنسي- يوفنتوس الإيطالي- بنفيكا البرتغالي- مكابي حيفا.

البيان