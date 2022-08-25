غدًا.. خيري بشارة في ضيافة منى الشاذلي





تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، المخرج خيري بشارة، في حلقة الجمعة من برنامجها “معكم منى الشاذلي”، المذاع على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث “بشارة” لأول مرة عن تجربته الجديدة في الكتابة الروائية المستوحاة من أحداث حقيقية، التي ستصدر بعنوان “الكبرياء الصيني”، ويوضح كيف كان طوال الوقت يهوى كتابة الشعر والروايات، لذلك تلك الرواية هي أول عمل له يكتمل، وأنه الآن بعد انتهائه من الرواية الأولى قد بدأ فعليا في كتابة الرواية الثانية.

كما يتحدث عن علاقته بالنجم الراحل أحمد زكي، وكواليس العمل على فيلم “كابوريا”، وعن الحالة الجماهيرية التي صنعها الفيلم بعد عرضه. كما يشير إلى علاقة الحب القوية التي نشأت بينه وبين زوجته، وقصة زواجهما التي بدأت منذ 50 عاما.

بوابة فيتو