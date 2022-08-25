تاريخ مواجهات ليفربول أمام نابولي وأياكس في دوري أبطال أوروبا





أقيمت مساء اليوم الخميس، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مدينة إسطنبول التركية، والتي تستضيف نهائي المسابقة في شهر يونيو المقبل.

مجموعة ليفربول

وأسفرت قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا عن وقوع ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح في المجموعة الأولى مع أياكس أمستردام الهولندي ونابولي الإيطالي وربنجرز الاسكتلندي.

تاريخ مواجهات ليفربول أمام فرق المجموعة

تقابل ليفربول مع أياكس في 4 مباريات سابقة في دوري أبطال أوروبا، حقق انتصارين، وتعادل في مباراة وحيدة، وتلقى هزيمة وحيدة.

بينما التقى فريق ليفربول مع نابولي الإيطالي في 6 مباريات سابقة حقق انتصارين، وتلقى هزيمتين، وحسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

ولم يتقابل ليفربول مع فريق رينجرز في أي مباراة سابقة بالبطولات الأوروبية.

مجموعات دوري أبطال أوروبا

المجموعة الأولى: أياكس أمستردام، ليفربول، نابولي، رينجرز.

المجموعة الثانية: بورتو، أتلتيكو مدريد، ليفركوزن، كلوب بروج.

المجموعة الرابعة: آينتراخت فرانكفورت، توتنهام، سبورتنج لشبونة، مارسيليا.

المجموعة الخامسة: ميلان، تشيلسي، سالزبورج، دينامو زغرب.

المجموعة السادسة: ريال مدريد، لايبزيج، شاختار دونيتسك، سيلتيك.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي، إشبيلية، دورتموند، كوبنهاجن.

المجموعة الثامنة: باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بنفيكا، مكابي حيفا.

مواعيد الجولات

أما مواعيد جولات دوري أبطال أوروبا فستكون على النحو التالي:

الجولة الأولى: 6 و7 سبتمبر

الجولة الثانية: 13 و14 سبتمبر

الجولة الثالثة: 4 و5 أكتوبر

الجولة الرابعة: 11 و12 أكتوبر

الجولة الخامسة: 25 و26 أكتوبر

الجولة السادسة: 1 و2 نوفمبر

دور الستة عشر

أما موعد قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، فسوف تقام يوم 7 نوفمبر في تمام الساعة 1 ظهرا في مدينة نيون بسويسرا.

دور الستة عشر: 14/15/21/22 فبراير 2023 و7/8/14/15 مارس 2023

ربع النهائي

الدور ربع النهائي: 11/12 و18/19 أبريل 2023

نصف النهائي

الدور نصف النهائي: 9/10 و16/17 مايو 2023

النهائي

سيقام نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/23 في العاشر من يونيو 2023 على استاد “أتاتورك الأولمبي” في مدينة إسطنبول التركية، والذي شهد نهائي البطولة نفسها بين فريقي ليفربول وميلان في العام 2005.

بوابة فيتو