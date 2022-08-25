تاريخ مواجهات برشلونة أمام بايرن ميونخ وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا





أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت مساء اليوم الخميس، في مدينة إسطنبول التركية، عن مواجهات نارية لفريق برشلونة.

مجموعة برشلونة

وأوقعت القرعة، برشلونة ضد بايرن ميونخ بطل ألمانيا، وإنتر ميلان الإيطالي، وفيكتوريا بلزن التشيكي.

بايرن ميونخ

لا يملك برشلونة، تاريخا جيدا خلال المواجهات الأوروبية ضد بايرن ميونخ، حيث تقابل الفريقان 13 مرة، بواقع 9 انتصارات للبافاري، مقابل فوز برشلونة في مباراتين والتعادل مثلهما.

وعلى مستوى دور المجموعات، التقى الفريقان في موسم 1998-1999، وحقق البايرن الفوز ذهابا 1-0، ثم انتصر في الإياب بنتيجة 2-1.

كما التقى الفريقان في الموسم الماضي بدور المجموعات، وحقق البافاري الفوز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (3-0).

وتعد أبرز مباراة في تاريخ مواجهات الفريقين في ربع نهائي موسم 2019-2020، والتي فاز بها البافاري 8-2، والتي تسببت في إقالة المدير الفني للبلوجرانا كيكي سيتين، ورحيل العديد من اللاعبين.

إنتر ميلان

وواجه برشلونة نظيره إنتر ميلان في 14 مباراة من قبل، وحقق البلوجرانا الانتصار 8 مرات، بينما فاز النيراتزوري في مباراتين، وحسم التعادل 4 مباريات.

أغلب المواجهات بين الفريقين كانت في دور المجموعات، والبداية كانت في موسم 2002-2003، حيث فاز برشلونة ذهابا 3-0، وحسم التعادل السلبي موقعة الإياب.

وفي موسم 2009-2010، حسم التعادل السلبي لقاء الذهاب، قبل أن ينتصر برشلونة إيابا بنتيجة 2-0.

أما موسم 2018-2019، حقق برشلونة الانتصار ذهابا بهدفين دون رد، وانتهت مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي 1-1.

وأخيرا موسم 2019-2020، حقق برشلونة الانتصار ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (2-1).

فيكتوريا بلزن

لم يواجه برشلونة، خصمه التشيكي فيكتوريا بلزن سوى مرتين في دور المجموعات لموسم 2011-2012.

وفي لقاء الذهاب الذي أقيم في إسبانيا، حقق البلوجرانا، الانتصار 2-0، أما مواجهة الإياب في التشيك، حقق البارسا فوزا عريضا بنتيجة (4-0).

بوابة فيتو