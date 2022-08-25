هداف الدوري السعودي.. إيجالو الهلال يدافع عن لقبه في أول دقيقتين





يبدو أن النيجيري، أوديون إيجالو، مهاجم الهلال، عازم على صنع التاريخ في الدوري السعودي للمحترفين.

وبدأ إيجالو موسم الدوري السعودي للمحترفين بقوة، وذلك بعدما افتتح التسجيل مبكرًا للهلال أمام نظيره الخليج في الدقيقة الثانية من زمن اللقاء.

وواجه الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، نظيره الخليج على ملعب “الأمير محمد بن فهد” بالدمام، في إطار الجولة الأولى للمسابقة.

وكان إيجالو قد تُوج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي 2021-2022.

ونجح إيجالو في تسجيل 24 هدفًا، ليتوج بلقب الهداف، تلاه نجم الاتحاد البرازيلي رومارينيو برصيد 20 هدفا، والذي تساوى مع مواطنه أندرسون تاليسكا نجم فريق النصر.

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وبدأ إيجالو منافسات الموسم الماضي بقميص نادي الشباب قبل ان ينتقل إلى صفوف الهلال في الميركاتو الشتوي، ويُكمل مسلسل تألقه ويتوج بلقب الهداف.

وساهم إيجالو بتتويج الهلال بلقب الدوري بعد منافسة شرسة مع الاتحاد، امتدت حتى الجولة الاخيرة .

ويسعى فريق الهلال لبدء حملة الدفاع عن لقب الدوري السعودي، الذي نجح في التتويج به خلال آخر 3 سنوات على التوالي.

العربيه نت