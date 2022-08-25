شاهد بالفيديو.. المؤثر “رشدي الجلابي” يظهر بعد غيبة معلناً إفلاسه ومعاناته وصعوبة عودته إلى عمل “الدرداقة”





أطل المؤثر “رشدي الجلابي” بمقطع فيديو بعد غيبة بوجه شاحب معلنا إفلاسه ومعاناته وصعوبة عودته إلى عمل “الدرداقة”، خاصة بعد تخلي الفنان أحمد الشبح من تبنيه كفنان صاعد.

وقال الجلابي في مقطع فيديو موجها رسالته إلى المطرب أحمد الشبح أن تعود علاقته كما كانت، قائلاً أن الأيام التي قضاها معه كانت طيبة.



وشكا الجلابي من أوضاعه الصعبة خلال وجوده في سوق ليبيا موضحا أن الظروف أصبحت صعبة جداً وإن عاد إلى عمل الدرداقة لن تغطي مصاريفه ومصاريف البيت.

الخرطوم: (كوش نيوز)