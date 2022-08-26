تبيان توفيق❤️: رسالة لأهل الجزيرة.. زيارة تلفزيون السودان !!





كل الشعب السوداني دا متأثر بالضرر الحصل ليكم وكل بيت عايش معاكم نفس الإحساس من أقصى دارفور أهل السلاطين والقرآن لأقصى التاكا وكل شِعاب البركل وجبال النوبه وكل دار حامد لأنو الشعب دا واحد والضرر واحد والألم واحد والفقِد واحد!! يكفي إنو كل الناس بتتضامن بالدعاء والمناجاة! عشان كده وصيتي ليكم!!

بشرى وفرج بقدر محبة السماء لأرضكم،، وبقد شوق المياة لغرسكم،،

لاتطردوا زائر مهمآ كان إسمه أو وصفه أو جهته أو لونه أو عُمره!! لاتعترضوا طريق الخير الذي أقبل تجاهكم ولا تتعاملوا بأخلاق( الغائبين ضميرياً) رحِبوا بكل من أقبل بكلمات السلام والمحبه (أهلا وسهلاً وصلت سالم الدار ديارك) حتى لو كانت يديه خاليه من( المعينات) ولسانه ممتلئ بالدعوات!! أهلي أهل السماحه!! لديكم وجه كما القمر إذا رضي وتبسم فأنشرو نوره لمن حضر!! بدويً كان أم حضر!!

بلادكم تُعاني من الفقر والجوع والعطش والهشاشه والعماله والترصُد تمضي من دون مسؤول يقضي الحوائج وجميعنا ينظُر وينتظر أهلها لكي يتفقوا على كلمة سواء ولايتركوها للعملاء ،،

ولهذا تأثير بالتأكيد عليكم وعلى من هم دونكم من أهل السودان!!

بشراكم أهل الخير!!

قدِرو الضيف ولا تتعرضوا طريق لأي من السودانين حين مقصدكم فقضيتكم ليست سياسيه بقدر ماهي إنسانيه بإمتياذ وإني لأسأل الله أن يخفف عنكم العناء والبلاء والشقاء!!

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أنبذوا كل من يتعمد إهانة الضيف مهمآ كانت أسبابه أو دوافعه ومن دفعه فالعيب لايشبهكم وليس من شِيمتكم !! فلكل شخص أو جهة أسبابها في التأخير أو عدم المجيئ فمن يأتي متأخراً خيرُ ممن لا يأتي فليس بينكم وبين الآخر سوي الواجب !!

اقولها وبدون تردد!! لو سًمحت الظروف لكل أهل السودان أن يأتو لعضدكم ونجدتكم لما سًعت الأرض بهم ولضاقت الطُرقات من كثرتهم فكل أهل السودان يتمنون أن يناصفوكم العناء ويشاركوكم الألم ويلتحفوا معكم السماء والرمضاء!!

تبيان توفيق ❤️