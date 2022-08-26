اجتماع مرتقب بين المالية والغرف الصناعية لمناقشة الدولار الجمركي





قال الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية عبد الرحمن عباس ان الاتحاد تلقى طلبا من وزير المالية بالجلوس لمناقشة أوضاع الصناعة ومناقشة آثار زيادة الدولار الجمركي على القطاع.

وكانت وزارة المالية قد اتخذت قرارا بإلغاء رسوم ضريبة الإنتاج عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد مؤخرا.

ويطالب الاتحاد بالغاء هذه الضريبة التى استحدثت في موازنة العام الماضي بحجة عدم قانونيتها بعد إقرار قانون القيمة المضافة.

واشار الأمين العام للاتحاد الى أن الخيارات تظل قائمة الى حين الاجتماع بوزير المالية فى الأسبوع المقبل حيث ستتضح حينها الرؤية حول مطالب الاتحاد ، معربا عن أمله في أن يفضي الاجتماع الى نتائج مرضية للجانبين منها تقليل فئات الجمارك بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة التي نتجت عن زيادة سعر الصرف .

السوداني