السيول والأمطار تعرقل الإنتاج التقليدي للذهب





تسببت السيول والأمطار التي دمرت مناطق عدة في السودان خلال موسم الخريف الحالي في شلل كبيرفي عملية إنتاج الذهب خاصة في قطاع التعدين التقليدي بالولايات المنتجة وأبرزها نهرالنيل.

وأشاررئيس تجمع الصاغة والمعدنين عاطف أحمد لـ”السوداني” إلى تسبب السيول والأمطارفي عرقلة النشاط التعديني عن الذهب خاصة بولايات جنوب كردفان ونهر النيل والتي تشهد معدلات أمطار وسيول عالية يصعب معها القيام بأي حفريات للتنقيب.

وكشف احمد عن تراجع الإنتاج اليومي للتعدين الأهلي من ٢٠٠ _ ٣٠٠ كيلو الى ٢٠ _ ٣٠ كيلو عقب الزيادات في رسوم الإنتاج التي طبقتها شركة الموارد المعدنية مرخرا ،متوقعا معاودته التراجع لأقل من ٢٠ كيلو بسبب غمر السيول لمناطق التعدين وإعاقتها استمرار عمليات التنقيب

وقال بعض المنتجين الأهليين لـ”السوداني” أن الخريف تسبب في توقف الانتاج بكافة الآبار، متوقعين تراجع الكميات المتوقع انتاجها في اشهر يوليو وأغسطس وحتى سبتمبر المقبل

وقال المنتج وصاحب بئر وطواحين بمنطقة العبيدية بولاية نهرالنيل سيف قيلي لـ”السوداني”: ان السيول وارتفاع مستوى الأمطارهذا الموسم تسببا في توقف كامل الانتاج بالآبار بنسبة 100% مقارنة بالمواسم السابقة والتي تراجع الانتاج فيها بنسبة 25% فقط ، متوقعا انسحاب ذلك سلبا على الكمية المنتجة من ذهب التعدين الأهلي خلال الربع الحالي من العام اعتبارا من شهر يوليو وحتى سبتمبر المقبل، فضلا عن تناقص الوارد اليومي من مناطق الانتاج للعاصمة الخرطوم من 100 ـ 150 كيلو الى 10 كيلو فقط

وينتج السودان ما بين 95 ـ 100 طن من الذهب سنويا يسهم التعدين التقليدي فيه بنسبة 80% ويتجاوزعدد العاملين به أكثرمن مليوني شخص وتشير الاحصائيات الى تعرض 30 طنًا من الكمية المنتجة للتهريب لخارج البلاد

وقال المنتج مهدي عبدالله لـ”السوداني”:ان السيول والأمطار اضطرت غالب المنتجين للذهب للتوقف عن الانتاج والعودة الى الخرطوم لحين انتهاء موسم الخريف وجفاف المياه بمناطق الانتاج حفاظا على حياتهم، مشيرا الى تضررهم من ارتفاع تكلفة الوقود بواقع 180 الف جنيه سوداني للبرميل الواحد ما يؤدي من ارتفاع تكلفة الانتاج

وأشارت وزارة المعادن السودانية الى ان اجمالي انتاج الذهب في السودان بلغ خلال الأشهر الـ3 الأولى من 2022 عبر الشركات خلال الثلاثة أشهر الأولى 5.22 طن، مقارنة بـ4.3 طن خلال نفس الفترة الزمنية من العام الماضي .

السوداني